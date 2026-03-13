Ostia al Teatro del Lido una giornata di orientamento con Ferrovie dello Stato per gli studenti delle superiori

Oggi al Teatro del Lido di Ostia si è svolta una giornata di orientamento organizzata da Ferrovie dello Stato, rivolta agli studenti delle scuole superiori, tra cui il Liceo Classico e delle Scienze Umane “Anco Marzio”. L’evento ha previsto incontri e attività informative rivolte ai giovani interessati a conoscere le opportunità di lavoro e formazione offerte dall’azienda. La giornata ha coinvolto numerosi studenti e insegnanti delle scuole locali.

Ostia, 13 marzo 2026 – Alcuni studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane “Anco Marzio”, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Via Saponara 150, del?Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federigo Enriques” e dell’?Istituto Tecnico commerciale e geometri “Paolo Toscanelli” di Ostia sono stati protagonisti di una giornata immersiva dedicata alla formazione, all’orientamento e alla scoperta delle professioni del mondo ferroviario, promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’iniziativa si è svolta questa mattina nel Teatro del Lido di Ostia in occasione del terzo appuntamento di “FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026”, il programma di incontri organizzato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Giornata del rispetto: i carabinieri incontrano gli studenti delle superioriLa giornata del rispetto nasce, dunque, come momento di riflessione e sensibilizzazione sui valori della convivenza civile, della legalità e della... "Il bacio della donna ragno" al Teatro del Lido di OstiaAl Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 “Il bacio della donna ragno”, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato... Tutto quello che riguarda Ostia al Teatro del Lido una giornata... Temi più discussi: Giornata studi su Andrea Camilleri al Teatro del Lido; Clitoridere di Daniele Fabbri al Teatro del Lido; Ostia, Martina Testadura, la fiaba di Rodari prende vita a teatro; Teatro del Lido: oggi ad Ostia Lili/Darwin. Gruppo FS, terza tappa del progetto FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026Si è svolto questa mattina a Roma nel Teatro del Lido di Ostia il terzo appuntamento di FS nelle Scuole per Milano Cortina 2026, il programma di incontri organizzato dal Gruppo FS in vista dei Gioch ... fsnews.it Al Teatro del Lido sabato 14 marzo Giornata studi su Andrea CamilleriScuola d’Arte Poetica e di Comunità presenta Giornata studi su Andrea Camilleri sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22 laboratori – proiezioni – ... romadailynews.it Si terrà sabato 14 marzo presso il Teatro del Lido di Ostia una giornata di studi per celebrare Andrea Camilleri, nel centenario della nascita. Il programma si svolgerà dalle 10 alle 22: laboratori per grandi e piccoli, presentazione di libri, proiezioni, reading, - facebook.com facebook