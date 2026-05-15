La disputa per il controllo di Ferretti si è conclusa con una vittoria del gruppo cinese Weichai, che ha ottenuto il predominio nella proprietà dell’azienda. La trattativa si è conclusa con un accordo che ha consolidato la posizione del colosso asiatico, lasciando fuori dalla partita altri potenziali investitori. Ferretti, finora, ha comunicato di parlare esclusivamente in cinese, mentre si attende l’evoluzione della situazione legale e di mercato che coinvolge la società. La vicenda ha attirato l’attenzione di analisti e operatori finanziari.

La battaglia navale per il controllo di Ferretti si è conclusa, almeno per il momento, con una vittoria schiacciante del colosso cinese Weichai. L'assemblea degli azionisti, svoltasi ieri mattina in un clima a dir poco teso e a porte chiuse, ha sancito un cambio della guardia che sa anche di cambio di bandiera. La lista presentata da Ferretti International Holding - il veicolo di Weichai - ha ottenuto il 52,3% dei voti, contro il 47,4% della sfidante ceca Kkcg. Il risultato rappresenta un vero e proprio maremoto per la società che vede l'uscita di scena, dopo 12 anni, di Alberto Galassi. Il nuovo board sarà a forte trazione asiatica, con 8 consiglieri tratti dalla lista Weichai e uno da quella di Kkcg Komarek. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferretti parla solo cinese. Incombe il Golden Power

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