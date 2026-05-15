Ferretti stop al controllo cinese? Il ministro Urso | Stiamo valutando la richiesta del Golden Power

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sta considerando la possibilità di applicare il Golden Power nel caso Ferretti Group, in risposta a una richiesta che riguarda il controllo cinese sull’azienda. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy durante un evento a Milano. La decisione si basa su una valutazione in corso, senza ulteriori dettagli o tempistiche fornite. La questione coinvolge l’eventuale intervento pubblico per limitare o bloccare l’accesso cinese alla società.

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Il governo sta valutando l’eventuale utilizzo del Golden Power nel dossier Ferretti Group. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di Investopia in corso a Milano.“In merito a una potenziale valutazione sull’utilizzo del Golden Power per il dossier. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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