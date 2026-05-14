Ferretti va in scena la resa dei conti Komarek invoca il Golden Power
La giornata di ieri si è conclusa con tensioni tra le parti coinvolte in vista dell’assemblea di oggi, che dovrà decidere il destino di Ferretti, azienda leader nel settore nautico con sede a Forlì. La società ha registrato nel 2025 ricavi superiori a un miliardo di euro e un utile netto di 90 milioni. Durante la vigilia, sono stati fatti interventi pubblici e richieste di intervento da parte di alcuni rappresentanti istituzionali.
Forlì, 14 maggio 2026 – È stata una giornata di veleni la vigilia dell’assemblea che, oggi, decide il futuro di Ferretti, colosso della nautica nato e cresciuto a Forlì, leader mondiale del settore (nel 2025 ha chiuso con oltre un miliardo di ricavi e 90 milioni di utili netti). A poche ore dal voto degli azionisti, lo sfidante Karel Komarek – candidato presidente di Ferretti – ha scritto alla premier Giorgia Meloni e ai ministri Adolfo Urso (Sviluppo Economico e Made in Italy) e Guido Crosetto (Difesa), oltre agli organi di vigilanza sulla Borsa, segnalando le mosse dei rivali cinesi per mantenere il controllo dell’azienda. Arrivando a ipotizzare l’intervento del Governo con il Golden Power.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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