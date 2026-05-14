Ferretti va in scena la resa dei conti Komarek invoca il Golden Power

La giornata di ieri si è conclusa con tensioni tra le parti coinvolte in vista dell’assemblea di oggi, che dovrà decidere il destino di Ferretti, azienda leader nel settore nautico con sede a Forlì. La società ha registrato nel 2025 ricavi superiori a un miliardo di euro e un utile netto di 90 milioni. Durante la vigilia, sono stati fatti interventi pubblici e richieste di intervento da parte di alcuni rappresentanti istituzionali.

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