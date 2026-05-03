Ferretti la sfida degli amministratori delegati | Continuità Galassi Novità Anastassov

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano poco più di dieci giorni all’assemblea online che deciderà il futuro di Ferretti, azienda leader mondiale nel settore nautico con sede a Forlì. La riunione vedrà coinvolti gli amministratori delegati, tra cui uno che si conferma alla guida e un altro che presenta novità. La decisione riguarda la continuità della gestione e il controllo della società, in un contesto di sfida internazionale.

Mancano poco più di dieci giorni all’assemblea online che deciderà il futuro di Ferretti, leader mondiale della nautica con sede a Forlì: una sfida internazionale per il controllo. Da una parte gli sfidanti europei guidati da Karel Komarek; dall’altra la maggioranza cinese di Weichai. Con il paradosso che l’amministratore delegato Alberto Galassi, con alcuni uomini di spicco del consiglio d’amministrazione uscente (Piero Ferrari, figlio del mitico Enzo e suocero dello stesso Galassi; Stefano Domenicali, presidente della Formula Uno, ex Ferrari, Audi e Lamborghini), resterebbero solo se vincesse l’oppositore Komarek. KKCG Maritime – la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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