Dal momento in cui Marco Polo International Italy detiene una quota superiore al 9,99% di Pirelli, le nuove regole del Golden Power sulla gestione dell’azienda continueranno ad applicarsi. Queste norme, introdotte per regolamentare la partecipazione straniera, rimarranno in vigore finché questa soglia di partecipazione sarà mantenuta. La presenza del gruppo cinese nel capitale di Pirelli è quindi determinante per la durata delle restrizioni.

Le nuove prescrizioni del Golden Power sulla governance di Pirelli rimarranno in vigore finché Marco Polo International Italy deterrà una quota superiore al 9,99% del gruppo della Bicocca. La comunicazione è arrivata ieri dal colosso degli pneumatici, riferendo di aver ricevuto la comunicazione del provvedimento, approvato il 9 aprile, con cui il Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali. Nella nota del gruppo di cui è vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera viene confermato quanto anticipato venerdì dall'agenzia Bloomberg ovvero che il provvedimento impone a China National Tire and Rubber - la controllata del gruppo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli, Golden Power in vigore finché ai cinesi resta più del 9,99%

Pirelli, golden power in vigore finché socio cinese avrà più del 9,99%Pirelli ha ricevuto comunicazione del provvedimento, approvato il 9 aprile con cui il consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali Golden...

Pirelli blindata dal golden power. Vincoli finché i cinesi superano il 9,9%Il golden power blinda Pirelli e mette i paletti al socio cinese: per restare, bisogna ridimensionarsi.