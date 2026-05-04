A Catanzaro, una Toyota modificata per assomigliare a una Ferrari F355GTS è stata sequestrata. Gli esperti del settore hanno scoperto che alcuni componenti erano contraffatti e sono stati distrutti su ordine del Tribunale. La vettura è stata sottoposta a sequestro e le parti false sono state rimosse. La vicenda riguarda un tentativo di imitazione dell’auto di lusso con pezzi non ufficiali.

Un’auto è stata sequestrata e alcuni componenti sono stati distrutti dalla Guardia di Finanza a Catanzaro, dove una Toyota era stata trasformata per sembrare una Ferrari F355GTS. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale locale, dopo che la vettura era stata messa in vendita come auto di lusso contraffatta. Operazione della Guardia di Finanza e Ferrari Spa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Catanzaro, con il supporto di tecnici specializzati inviati direttamente dalla casa automobilistica Ferrari Spa, hanno dato esecuzione a un provvedimento giudiziario che ha portato allo smontaggio e alla distruzione di diversi componenti contraffatti installati su una vettura.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Toyota trasformata in una Ferrari F355GTS a Catanzaro, gli specialisti del "Cavallino" smascherano la truffa

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Provvedimento del Tribunale eseguito con tecnici Ferrari: il veicolo, una Toyota modificata, era venduto come F355 GTS #InCalabria #Cronaca x.com