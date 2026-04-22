Fernando Alonso continua a sorprendere nel mondo della Formula 1, nonostante le voci di un possibile addio già alcuni anni fa. Il pilota spagnolo, attualmente in forza all’Aston Martin, mantiene la sua presenza in campionato e viene commentato da Pedro de la Rosa, ex collega e attuale commentatore. La sua permanenza nel team sembra confermata, anche se non ci sono annunci ufficiali riguardo a future decisioni di Alonso.

"> Pedro de la Rosa Commenta il Futuro di Fernando Alonso in Formula 1. Pedro de la Rosa ha recentemente rivelato le sue perplessità riguardo al futuro di Fernando Alonso in Formula 1, affermando di essere convinto che il due volte campione del mondo potesse ritirarsi al termine della stagione 2024. Con l’avvicinarsi della stagione F1 2026, i riflettori sono puntati su Alonso, sempre più spesso considerato un potenziale pensionato entro la fine del contratto attuale con Aston Martin, che si concluderà proprio quell’anno. Nel contesto di un momento tanto significativo nella vita personale dell’atleta, con la nascita del suo primo figlio, le speculazioni su un eventuale ritiro si fanno sempre più insistenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fernando Alonso sorprende: Aston Martin, chi pensava avrebbe lasciato anni fa?

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