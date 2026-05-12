Matera dagli scarti alla tavola | il ciclo sostenibile degli studenti

A Matera, gli studenti sono coinvolti in un progetto che mira a trasformare gli scarti della mensa in risorse utili. Durante le attività, si è parlato di come gli avanzi di cibo possano essere riutilizzati in cucina e di chi ha avviato un sistema per convertire i rifiuti organici in fertilizzante da usare negli orti. Sono state illustrate le fasi di questo ciclo sostenibile, dalla raccolta allo smaltimento, attraverso interventi pratici e dimostrazioni.

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? Domande chiave Come possono gli scarti della mensa diventare ingredienti per piatti tipici?. Chi ha trasformato i rifiuti organici in fertilizzante per gli orti?. Quali istituti hanno creato questo ponte tra agricoltura e cucina?. Come influenzerà questo modello di economia circolare le scuole lucane?.? In Breve Presentazione conclusiva martedì 26 maggio 2026 alle ore 12 in via Matarazzo. Collaborazione tra istituti Turi, Morra, Briganti e Da Vinci per economia circolare. Degustazione finale con supporto operativo di Coop e Legacoop Basilicata. Partecipazione istituzionale del presidente della provincia e del direttore di Egrib. Il prossimo martedì 26 maggio 2026, alle ore 12, l’Istituto Alberghiero “Turi” di via Matarazzo a Matera ospiterà la presentazione conclusiva del progetto denominato Da cibo a cibo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, dagli scarti alla tavola: il ciclo sostenibile degli studenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Matera, gli studenti trasformano gli scarti della mensa in fertilizzante? Punti chiave Come possono gli avanzi della mensa diventare risorse per l'agricoltura? Quali tecniche scientifiche hanno usato gli studenti per... La stamperia compie 200 anni: alla Stazione degli Artisti i "segreti" dell'intaglio svelati dagli studentiAl via la mostra "Rust & Diamonds": protagonisti dei liceali che, tra legno di pero e telati, reinterpretano l'antica arte della xilografia romagnola... Argomenti più discussi: Evento finale Progetto Compostaggio dell’Istituto Semeria Minozzi Festa di Matera in collaborazione con l’E.G.R.I.B., Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata; In Basilicata costi alle stelle per allevatori: stangata da oltre 3000 euro ad azienda! La proposta; GRANDE PROVA DEL NUOVO BASKET AQUILANO CONTRO LA VIRTUS MATERA. PER TRE PUNTI GLI AQUILANI ESCONO DAI PLAYOFFS; B Int - Il Nuovo Basket Aquilano esce tra gli applausi, Matera passa di misura.