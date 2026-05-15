A Fermo, il Movimento 5 Stelle ha presentato un piano con quattro pilastri principali destinati a modificare il volto della città. Tra le proposte ci sono iniziative per rendere più efficienti le bollette energetiche attraverso nuove comunità energetiche. Sono stati delineati alcuni interventi specifici che mirano a rivoluzionare la gestione delle risorse e a migliorare i servizi locali. La proposta include anche interventi infrastrutturali e di sostenibilità rivolti a cambiare il modo in cui la città si sviluppa e si gestisce.

? Punti chiave Come cambieranno le bollette grazie alle nuove comunità energetiche?. Quali sono i quattro pilastri che stravolgeranno il volto di Fermo?. Come verrà garantito il consumo di suolo zero nel territorio?. Chi sono i candidati che guideranno la lista del Movimento 5 Stelle?.? In Breve Elezioni amministrative a Fermo fissate per i giorni 24 e 25 maggio.. Candidati della lista includono Stefano Fortuna, Rocco Pascucci, Massimo Manfredi e Paolo Paradisi.. Programma prevede comunità energetiche per ridurre bollette di cittadini e imprese locali.. Obiettivo mobilità punta su infrastrutture per ciclisti, pedoni e trasporto pubblico moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, il M5S per Malvatani: 4 pilastri per cambiare la città

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