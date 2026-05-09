Fermo Angelica Malvatani presenta la lista | 22 candidati per il voto

A Fermo, Angelica Malvatani ha ufficialmente presentato la lista con 22 candidati pronti a concorrere alle prossime elezioni. La coalizione ha comunicato che i professionisti coinvolti sono stati scelti tra varie aree di competenza. Per quanto riguarda le alleanze, la coalizione ha specificato di non aver previsto accordi con la lista di Di Ruscio, senza aggiungere dettagli su eventuali trattative future.

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? Punti chiave Chi sono i ventidue professionisti che sostengono la lista di Malvatani?. Come intende la coalizione evitare accordi con la lista Di Ruscio?. Perché il metodo dell'ascolto nei quartieri punta a cambiare Fermo?. Quali competenze porteranno i candidati nella gestione del nuovo governo?.? In Breve Gaetano Massucci e Licio Livini hanno illustrato la cornice politica della lista.. Andrea Petracci coordina il lavoro di ascolto svolto nei quartieri di Fermo.. La lista conta 22 candidati tra professionisti, docenti ed esperti di sostenibilità.. Voto previsto per i giorni 24 e 25 maggio 2026.. Il pomeriggio di questo sabato 09 maggio 2026 ha la presentazione ufficiale della lista Progetto riformista a Fermo, con i ventidue candidati che hanno sostenuto la candidatura sindacale di Angelica Malvatani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, Angelica Malvatani presenta la lista: 22 candidati per il voto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verghereto verso il voto, la lista 'Radici in Comune' presenta i candidati: "Proposta trasverale"Si presentano ufficialmente i candidati della lista civica ‘Radici in Comune’ a sostegno del candidato sindaco Federico Sensi, per le prossime... Fermo, Malvatani presenta 5 liste: focus su sanità e salario minimo? Cosa sapere A Fermo Angelica Malvatani presenta cinque liste per le amministrative di fine mese.