Fermato con la revisione scaduta da sotto la sella spunta un cagnolino | scooterista nei guai

Durante un controllo di routine, la polizia locale ha fermato un uomo su uno scooter con revisione scaduta. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato un cagnolino nascosto sotto la sella del veicolo. Il conducente è stato denunciato per abbandono di animali, poiché il cane era trasportato senza le necessarie cure e autorizzazioni.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in via Carducci. Fermato dalla polizia locale, l'uomo aveva sistemato il cane di piccola taglia nel vano sotto la sella. Cosa rischia Il conducente di uno scooter è stato denunciato dalla polizia locale per abbandono di animali in quanto, durante un normale controllo effettuato dal reparto motorizzato, gli stessi agenti hanno scoperto che nel cosiddetto “sotto sella” trasportava un cagnolino. La scena, avvenuta in via Carducci qualche giorno fa, ha quindi richiesto, stando a quanto diffuso dalla stessa polizia municipale, l'intervento del Nucleo di polizia ambientale. L'uomo era stato fermato perché la sua revisione risultava scaduta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Multe da 5mila euro e auto sequestrate. Fermato 85enne con patente scaduta da 4 anni

Tir con rifiuti pericolosi. Senza autorizzazione e con revisione scaduta: sanzioni e tre denunciatiÈ grazie al sistema di videosorveglianza Targa System, l’apparato che consente la verifica in tempo reale delle targhe dei veicoli, che la Polizia...

Contenuti utili per approfondire Fermato con la revisione scaduta da....

Temi più discussi: Alla guida dell’auto senza revisione, fermato per la seconda volta in un mese; Gli sospendono la circolazione all'auto ma continua lo stesso a girare: multa da 2mila euro; Guidava un Ape non revisionato da 15 anni con patente revocata da 4: 65enne sanzionato per quasi 10 mila euro; Guidava con patente revocata da quattro anni: multa da oltre 5mila euro a Rivoli.

Fermato con la revisione scaduta, da sotto la sella spunta un cagnolino: scooterista nei guaiI fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in via Carducci. Fermato dalla polizia locale, l'uomo aveva sistemato il cane di piccola taglia nel vano sotto la sella. Cosa rischia ... triesteprima.it

Recidivo al volante: fermato senza patente, assicurazione e revisioneUna sequenza di violazioni che evidenzia un comportamento reiterato e consapevole, con il rischio concreto di mettere in pericolo non solo se stesso ma anche gli altri utenti della strada. mbnews.it

#Olbia. L'uomo è stato fermato pochi minuti dopo la fuga e condotto a Bancali - facebook.com facebook

Accoltella una donna al collo in strada a Torino, arrestato. Ventunenne fermato dai carabinieri per tentato omicidio a Barriera di Milano #ANSA x.com