Fermato con oltre un etto di hashish | tenta di evitare il controllo arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre un etto di hashish. Durante un controllo, ha tentato di allontanarsi ripetendo ai militari di essere in ritardo e di dover incontrare la fidanzata. La polizia ha fermato l’uomo e sequestrato la sostanza stupefacente.

Ai carabinieri dice “devo scappare, la mia ragazza mi aspetta”: sequestrati droga e contanti, disposto l’obbligo di firma Ha provato a sottrarsi al controllo ripetendo ai militari di dover andare via perché “in ritardo” e atteso dalla fidanzata. Ma il tentativo non è bastato a evitare l’arresto. Nella serata del 30 marzo i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno fermato un 43enne, di origini straniere e residente in provincia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.40 in viale Europa, durante un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dello spaccio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Fermato con oltre un etto di hashish: tenta di evitare il controllo, arrestato 43enne Articoli correlati Fermato al controllo a Pontedera, aveva con sé 90 grammi di hashish: arrestatoNella mattinata dello scorso 8 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un uomo straniero di 33 anni per detenzione di... Fermato per un controllo, trovato con cocaina, hashish, marijuana e contanti: arrestato 33enneUn italiano di 33 anni è finito in manette dopo essere stato fermato intorno alle 3 del mattino a Pegli da una pattuglia dei carabinieri. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Catania, fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana: arrestato; Fiumicino, fermato con oltre un chilo di droga in auto: arrestato 38enne; Fugge con il monopattino, travolge un'agente della Polizia Locale e scappa a piedi: 19enne fermato a Ferrara dopo l'inseguimento; Anziano aggredito in metro a Milano: un passante vede tutto e insegue il rapinatore per oltre un km. Catania, fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana: arrestatoBeccato con oltre un chilo di marijuana nello scooter mentre sfrecciava ad alta velocità ... msn.com Cari amici e care amiche, oggi mi sono fermato su una frase semplice… ma capace di aprire un mondo. “La meraviglia si trova in ogni istante.” E allora mi sono chiesto: quante volte lasciamo passare gli istanti senza davvero viverli Siamo sempre un passo a facebook Investe e uccide pedone a Vicenza, 'pirata' fugge ma viene fermato. Investitore rincorso da alcuni passanti che chiamano soccorsi e polizia #ANSA x.com