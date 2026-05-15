Fermato in auto e trovato con le dosi di cocaina e un bilancino

A Terracina, un uomo è stato fermato mentre era alla guida di un'auto. Durante il controllo, i carabinieri hanno notato un comportamento agitato che ha portato a un'ispezione più approfondita. La perquisizione personale e del veicolo ha portato al ritrovamento di alcune dosi di cocaina e di un bilancino. L'uomo è stato quindi sottoposto a ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta nel corso di un normale servizio di controllo del territorio.

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E' stato fermato a Terracina mentre era alla guida di un'auto, ma il suo atteggiamento agitato ha immediatamente insospettito i carabinieri che hanno quindi deciso di approfondire il controllo e di procedere a una perquisizione personale e veicolare.Gli ulteriori accertamenti hanno effettivamente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cruscotto dell'auto imbottito di droga, le dosi nascoste in un calzino Sullo stesso argomento Spaccio, trovato pusher con 56 dosi di cocaina: fermato dalla Polizia LocaleOltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze... Cesena: 82 dosi di cocaina e bilancino, arrestatoNel cuore della riviera romagnola, un’operazione di polizia ha smantellato una rete di spaccio attivo a Cesenatico. I carabinieri di Bojano hanno fermato un 35enne in relazione all'omicidio avvenuto nella notte a Civita di Bojano, dove un operaio di 50 anni, Nicola De Gregorio, è stato ucciso con calci, pugni e un oggetto contundente. Luigi Monaco, presunto autore dell'o x.com Fuga in auto senza patente, arrestatoI carabinieri della compagnia di Montesilvano hanno arrestato in flagranza un giovane di 22 anni per fuga pericolosa dopo l'alt. Il giovane è stato intercettato in via Togliatti mentre sfrecciava ad ... rainews.it Fermata Xtream - Una Fermata Auto con supporto nativo per Xtream (Aggiornamento) reddit Guida pericolosamente in A14, fermato dalla polizia: era ubriaco e con 176 kg di hashish in autoLa polizia stradale ha fermato il 51ene per guida pericolosa trovandolo ubriaco ma dall’auto arrivava un forte odore che ha fatto scattare altri controlli. Nel bagagliaio 176 kg di droga. Aggiungi ... fanpage.it