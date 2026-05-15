Fermato in auto e trovato con le dosi di cocaina e un bilancino

Da latinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terracina, un uomo è stato fermato mentre era alla guida di un'auto. Durante il controllo, i carabinieri hanno notato un comportamento agitato che ha portato a un'ispezione più approfondita. La perquisizione personale e del veicolo ha portato al ritrovamento di alcune dosi di cocaina e di un bilancino. L'uomo è stato quindi sottoposto a ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta nel corso di un normale servizio di controllo del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E' stato fermato a Terracina mentre era alla guida di un'auto, ma il suo atteggiamento agitato ha immediatamente insospettito i carabinieri che hanno quindi deciso di approfondire il controllo e di procedere a una perquisizione personale e veicolare.Gli ulteriori accertamenti hanno effettivamente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cruscotto dell'auto imbottito di droga, le dosi nascoste in un calzino

Video Cruscotto dell'auto imbottito di droga, le dosi nascoste in un calzino

Sullo stesso argomento

Spaccio, trovato pusher con 56 dosi di cocaina: fermato dalla Polizia LocaleOltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze...

Cesena: 82 dosi di cocaina e bilancino, arrestatoNel cuore della riviera romagnola, un’operazione di polizia ha smantellato una rete di spaccio attivo a Cesenatico.

fermato in auto eFuga in auto senza patente, arrestatoI carabinieri della compagnia di Montesilvano hanno arrestato in flagranza un giovane di 22 anni per fuga pericolosa dopo l'alt. Il giovane è stato intercettato in via Togliatti mentre sfrecciava ad ... rainews.it

Guida pericolosamente in A14, fermato dalla polizia: era ubriaco e con 176 kg di hashish in autoLa polizia stradale ha fermato il 51ene per guida pericolosa trovandolo ubriaco ma dall’auto arrivava un forte odore che ha fatto scattare altri controlli. Nel bagagliaio 176 kg di droga. Aggiungi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web