Spaccio trovato pusher con 56 dosi di cocaina | fermato dalla Polizia Locale

Oltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze stupefacenti Nelle prime ore del pomeriggio dello scorso venerdì 2002, un equipaggio della Polizia Locale notava un ventenne originario del subcontinente indiano che si aggirava con fare sospetto. Alla vista degli agenti il giovane tentava di darsi alla fuga, veniva prontamente bloccato, ma metteva in atto una violenta resistenza al fine di sottrarsi al controllo ferendo uno degli operatori. Il pronto intervento di un secondo equipaggio, sopraggiunto in supporto, consentiva di bloccare il giovane che risultava gravato da precedenti di polizia, si procedeva pertanto, con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga.

