Una operazione di polizia a Cesenatico ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di 82 dosi di cocaina e un bilancino. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati anche altri indizi collegati allo spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità. La vicenda si inserisce in un più ampio intervento contro lo spaccio nella zona.

Nel cuore della riviera romagnola, un’operazione di polizia ha smantellato una rete di spaccio attivo a Cesenatico. Un cittadino albanese, residente a Sogliano, è stato arrestato il 17 marzo per possesso di oltre un etto di cocaina. La scoperta è avvenuta durante controlli mirati nelle zone di Valverde e Villamarina, dove le segnalazioni indicavano movimenti sospetti. L’intervento ha portato al sequestro di dosi pronte per la vendita e di strumenti per la confezione del farmaco illegale. Il controllo sul lungomare e l’arresto immediato. L’attività ispettiva si è concentrata su viale Delle Nazioni, arteria fondamentale che collega la Statale Adriatica con il mare tra Villamarina e Gatteo a Mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena: 82 dosi di cocaina e bilancino, arrestato

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