Caos viabilità | incidente e cantieri bloccano Ardeatina e Appia

Nel pomeriggio, traffico congestionato in diverse zone della città a causa di un incidente sulla strada Ardeatina e di lavori in corso sulla via dei Laghi. Le autorità hanno disposto l’interdizione di alcune corsie, provocando lunghe code tra Ardeatina e Tuscolana. I cantieri sulla via dei Laghi, diretti verso i Castelli, stanno rallentando notevolmente il traffico in quella zona, costringendo molti automobilisti a cercare percorsi alternativi.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi usare per evitare il blocco tra Ardeatina e Tuscolana?. Come influiranno i cantieri sulla via dei Laghi verso i Castelli?. Dove devono deviare gli automobilisti diretti verso Firenze stasera?. Quali misure adotteranno le autorità per gestire il traffico verso l'Olimpico?.? In Breve Cantieri sulla via dei Laghi limitano il transito verso la zona Castelli.. Blocchi su via dei Monti Lepini tra Prossesi e Giuliano di Roma.. Chiusura svincolo Settebagni dalle 22:00 per lavori fino alle 06:00 di martedì.. Deviazione verso Castelnuovo di Porto per chi percorre la A1 verso Firenze.. Un grave sinistro stradale al chilometro 42 della carreggiata esterna ha bloccato il traffico tra Ardeatina e Tuscolana questo lunedì 4 maggio 2026, costringendo i conducenti a percorrere tratti con corsie ridotte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos viabilità: incidente e cantieri bloccano Ardeatina e Appia Notizie correlate Roma, caos in viabilità: cantieri e deviazioni bloccano il trafficoLa mobilità urbana nella Capitale subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali dovute a interventi tecnici... Caos alla Ghisolfa: i cantieri per le ciclabili bloccano il trafficoMentre la giunta comunale presentava il nuovo piano per la mobilità leggera denominato Moves, un massiccio blocco del traffico ha paralizzato il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso; Scontro auto-moto in via Bellinzona: un ferito e traffico nel caos; Cade un albero in via Degli Etruschi, caos traffico: tratto di strada chiuso; Schianto in A1: due feriti gravi. Caos code, traffico in tilt. Incidente A4 oggi: 5 km di coda tra Sesto e Viale Certosa verso TorinoUn grave incidente sulla A4 provoca forti disagi e code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it A1: coda di 7 km tra Valdarno e Firenze sud per camion in avariaSulla A1 verso Bologna, tra Valdarno e Firenze sud, 7 km di coda per un veicolo in avaria. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it Guidare a Catania In certi orari è una giungla: traffico, caos e nervi tesi. Tutti lo sanno, tutti lo vivono… ma la soluzione continua a tardare. #Catania #Traffico #Viabilità #Disagi #Città - facebook.com facebook Caos viabilità nel Terzo Municipio, la presidente Spampinato chiede un tavolo permamente x.com