Un autista di 27 anni è stato arrestato a Forlì con l’accusa di aver causato cinque omicidi. L’uomo, che lavorava come autista per un’organizzazione di trasporti sanitari, è stato fermato dalle autorità locali. Le indagini riguardano episodi avvenuti durante i servizi di trasporto sanitario, e l’arresto segue un’indagine durata diversi mesi. L’uomo era precedentemente impiegato presso la Croce Rossa di Forlimpopoli.

Le autorità di Forlì hanno arrestato un autista di 27 anni, precedentemente operativo presso la Croce Rossa di Forlimpopoli, con l’accusa di omicidio plurimo premeditato. L’indagine, coordinata dalla Procura locale con il supporto dei Carabinieri e del Nas di Bologna, mira a ricostruire una serie di decessi avvenuti tra pazienti anziani, in particolare durante trasferimenti sanitari non urgenti tra strutture ospedaliere. La cronologia degli eventi e le dinamiche dei decessi sospetti. Tutto ha avuto inizio il 25 novembre scorso, quando la morte di una donna anziana ha aperto un filone investigativo che ora coinvolge almeno cinque vittime. Le indagini hanno evidenziato un modello ricorrente: i malori dei pazienti si verificavano quasi sempre all’inizio dei tragitti, talvolta dopo soli cento metri o pochi minuti dall’avvio del trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore nei trasporti sanitari: arrestato l’autista per 5 omicidi

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