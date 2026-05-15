Oggi a Montréal è stato mostrato il teaser poster internazionale di FERINE, il nuovo film diretto da Andrea Corsini. Si tratta di un thriller che esplora la lotta tra il lato razionale e quello animale dell’essere umano, offrendo una narrazione complessa e coinvolgente. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati del genere. La pellicola si prepara a essere distribuita in diverse sale, senza ancora una data ufficiale di uscita.

È stato presentato oggi il teaser poster internazionale di FERINE di Andrea Corsini, un racconto complesso e emozionante sulla lotta senza fine tra il lato razionale e quello animale della natura umana. Irene (Carolyn Bracken) è una ricca e raffinata collezionista d’arte la cui vita viene sconvolta da un tragico evento che risveglia in lei un istinto primordiale e incontrollabile. Ben presto, questa nuova natura prende il sopravvento e distrugge la sua esistenza privilegiata. Dama (Caroline Goodall) è una misteriosa trafficante di predatori esotici che sta dando la caccia a un esemplare fuggito dalla prigionia quando scopre qualcosa di inaspettato: Irene. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Ferine: il thriller diretto da Andrea Corsini in anteprima a Montréal

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