Dal 5 giugno sarà attivo un nuovo volo diretto tra Catania e Montreal, operato da Air Canada. La compagnia aerea ha annunciato questa rotta per collegare direttamente la Sicilia con il Nord America. La partenza del volo rappresenta una novità nel collegamento tra le due regioni e sarà disponibile con frequenza regolare. La decisione riguarda un incremento delle rotte tra l’Italia e il continente americano.

CATANIA (ITALPRESS) – Air Canada rafforza il legame tra Sicilia e Nord America. Sarà operativo, dal 5 giugno al 23 ottobre 2026, il nuovo collegamento stagionale tra Catania e Montreal: il volo è stato presentato nel corso di un evento istituzionale nel capoluogo etneo da Air Canada e SAC, Società di Gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. All'evento hanno preso parte Antonino Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Anna Quattrone, Presidente di SAC, S.E. Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada presso la Repubblica Italiana, Laurence Fouquette-L'Anglais, Delegata del Quèbec in Italia, Enrico... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dal 5 giugno al via il nuovo volo diretto Catania-Montreal

Volo Milano-Malpensa diretto a Reggio Calabria dirottato su Catania: “Raffiche di vento troppo forti”Malpensa – Un volo partito da Milano Malpensa e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato su Catania a causa delle fortissime raffiche di vento che...

Leggi anche: Il nuovo volo (diretto) tra Milano e gli Stati Uniti

Air Canada, nuovo volo per collegare Catania e Montreal(ANSA) - CATANIA, 08 APR - Catania e Montreal dal prossimo 5 giugno e fino al 23 ottobre saranno collegati con un volo diretto per tre giorni a settimana. La nuova rotta è stata presentata da Air Cana ... msn.com

Air Canada scalda i motori sulla Catania-Montréal che decollerà il 5 giugnoConto alla rovescia per il decollo della nuova rotta Air Canada da Catania verso Montréal, il prossimo 5 giugno: il collegamento di linea stagionale ... travelquotidiano.com