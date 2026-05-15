Ferine | ecco il teaser poster dell’horror di Andrea Corsini in anteprima al Fantasia International Film Festival

È stato svelato oggi il teaser poster internazionale di FERINE, il nuovo film horror diretto da Andrea Corsini. La presentazione avviene in occasione del Fantasia International Film Festival, dove il film sarà mostrato in anteprima. La trama si concentra sulla lotta tra il lato razionale e quello animale della natura umana, rappresentando un conflitto interiore complesso e coinvolgente. Il poster introduce visivamente il tono e l’atmosfera del film, mantenendo la curiosità intatta sui dettagli narrativi.

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È stato presentato oggi il teaser poster internazionale di FERINE di Andrea Corsini, un racconto complesso e emozionante sulla lotta senza fine tra il lato razionale e quello animale della natura umana. FERINE sarà presentato in anteprima mondiale al prestigioso Fantasia International Film Festival di questa estate, il più grande festival di cinema di genere del Nord America la cui 30ª edizione si terrà a Montréal dal 16 luglio al 2 agosto. Il thriller in lingua inglese di Corsini vede protagonisti Carolyn Bracken ( Oddity, You Are Not My Mother ), Caroline Goodall ( Schindler’s List, Hook ) e Paola Lavini ( Volevo nascondermi, Anime nere ), ed è stato girato nel Nord Italia, tra la Lombardia e il Piemonte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Ferine: ecco il teaser poster dell’horror di Andrea Corsini, in anteprima al Fantasia International Film Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferine: il thriller diretto da Andrea Corsini in anteprima a MontréalÈ stato presentato oggi il teaser poster internazionale di FERINE di Andrea Corsini, un racconto complesso e emozionante sulla lotta senza fine tra... “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del... Ferine: il thriller diretto da Andrea Corsini in anteprima a MontréalÈ stato presentato oggi il teaser poster internazionale di FERINE di Andrea Corsini, un racconto complesso e emozionante sulla lotta senza fine tra il lato razionale e quello animale della natura uman ... universalmovies.it Ferine, il film italiano in concorso al Fantasia di Montreal (foto)Nella nostra recensione lo avevamo definito un esordio convincente, un giudizio che ora si spera sarà confermato dal 30° Fantasia International Film ... ciakmagazine.it