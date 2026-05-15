Fenomeno auto ibride | Panda Avenger e Aygo X tutto sulle più vendute

Le vetture ibride rappresentano oltre la metà delle vendite di automobili, con una quota del 50,8%. Tra i modelli più venduti ci sono la Panda, l’Avenger e l’Aygo X, che occupano rispettivamente le prime posizioni nella classifica di mercato. Questi dati evidenziano una forte preferenza da parte dei consumatori per le auto con doppia motorizzazione, indicando un trend consolidato nel settore automobilistico. La diffusione di questi modelli si riflette nella crescita complessiva del segmento delle vetture ibride.

Fiat Panda, Jeep Avenger e Toyota Aygo X, tre campionesse per un sorpasso. Sono questi i modelli che in rigoroso ordine guidano nel nostro Paese la classifica di vendite di auto ibride, categoria che ad aprile ha guadagnato il 24% e nei primi 4 mesi dell’anno ha raggiunto il 50,8% dell’interno mercato. Appena 12 mesi prima la percentuale era del 44,8% sul totale. A raccontare quella che ormai assomiglia ad una corsa inarrestabile può pensare ormai qualsiasi formula di vettura, ma sono proprio le tre protagoniste principali a disegnare le sfumature attorno alla sigla Hev Hybrid Electric Vehicle. Panda, Avenger e Aygo X sono tutte ibride, ma tra loro molto diverse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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