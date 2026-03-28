Auto più vendute in Italia | la classifica aggiornata?

Nel 2026, i dati UNRAE mostrano quali sono le auto più vendute in Italia. La classifica comprende modelli come la Fiat Pandina e la Jeep Avenger. Negli ultimi mesi, sono aumentate le vendite di auto provenienti dalla Cina, che stanno guadagnando quote di mercato. La lista si aggiorna continuamente in base alle nuove immatricolazioni registrate nel paese.

Ecco la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2026 secondo i dati UNRAE: dalla Fiat Pandina alla Jeep Avenger, fino alle nuove auto cinesi che stanno scalando il mercato. La Fiat Pandina domina con oltre 12.600 unità al mese, sorprende la Leapmotor T03 al quarto posto e le ibride superano il 50% delle vendite totali. Top 20 auto più vendute — Febbraio 2026. Fonte: UNRAE — immatricolazioni febbraio 2026: 157.334 unità (+14% rispetto a febbraio 2025). # Modello Unità 1 Fiat Pandina 12.603 2 Jeep Avenger 5.984 3 Fiat Grande Panda 5.500 4 Leapmotor T03 4.778 5 Toyota Yaris Cross 3.736 6 Citroën C3 3.131 7 Toyota Aygo X 3.123 8 Renault Clio 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Auto più vendute in Italia: la classifica aggiornata? Articoli correlati Libri più venduti dell’ultima settimana in Italia: la classifica aggiornataAscolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni... Le auto più vendute in Italia nel 2025: la Top 10Il 2025 restituisce l’immagine di un mercato automobilistico italiano sempre più pragmatico e orientato alla sostanza. Le 10 Auto più vendute del 2025: Quale conviene comprare Tutto quello che riguarda Auto più vendute in Italia la... Temi più discussi: Auto più vendute in Europa a febbraio 2026: T-Roc supera Golf, Sandero in caduta libera; È crisi per benzina e diesel ma il mercato europeo cresce a febbraio 2026; Auto, a febbraio emerge un dato sorprendente: questo può cambiare tutto; Le 10 migliori auto piccole del 2026. Mercato auto, i modelli più venduti in Italia a febbraio 2026Quali sono le auto più vendute in Italia nel secondo mese del 2026? Ecco i modelli più scelti dagli italiani e le loro caratteristiche. automobili10.it Le auto elettriche più vendute in Europa nel 2026? Recupera Tesla ma vince una franceseA gennaio 2026 la classifica delle auto elettriche più vendute d'Europa è dominata da una piccola francese tutto pepe: solo quarta Model Y. auto.everyeye.it Verdellino, fuga su un’auto rubata: arrestato 26enne dopo un inseguimento - facebook.com facebook Gallipoli, auto investe un vigile dopo l’alt durante la processione: l'automobilista era ubriaco - News x.com