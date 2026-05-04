Casa Franzolini FenealUil | Serve piano strutturale

In un'intervista, un rappresentante di un sindacato ha sottolineato che l'ultimo stanziamento destinato al settore abitativo è un segnale positivo, poiché dimostra l'impegno a rivedere le politiche sul tema. La richiesta di un piano strutturale viene ribadita come necessaria, evidenziando l'urgenza di interventi più ampi per affrontare le problematiche legate alle case. La discussione riguarda principalmente la volontà di rilanciare un settore che negli ultimi anni ha mostrato carenze.

Roma, 4 mag. (Adnkronos(Labitalia) - “Il nuovo stanziamento per il piano casa rappresenta indubbiamente un segnale importante perché indica la volontà di rimettere al centro una politica abitativa che negli anni è mancata. È un primo passo nella direzione giusta, ma deve tradursi rapidamente in interventi strutturali e strumenti concreti”. Così, ad AdnkronosLabitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, sull'intervento del governo sul piano casa. Per il leader della FenealUil, “si tratta di una questione cruciale: intervenire per facilitare l'accesso alla casa e riqualificare il patrimonio esistente significa affrontare in...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casa, Franzolini (FenealUil): "Serve piano strutturale" Notizie correlate Fiaip, Segalerba “Per la casa serve un piano strutturale di lungo periodo”ROMA (ITALPRESS) – Il mercato immobiliare italiano chiude il 2025 su basi solide, ma per affrontare la vera emergenza abitativa del Paese serve un... Leggi anche: Lavoro, Franzolini (FenealUil): "Moderatamente soddisfatti da decreto" Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lavoro, Franzolini (FenealUil): Moderatamente soddisfatti da decreto; 1° Maggio, Franzolini (FenealUil): A Marghera e a Santeramo per rilancio industria; Infortuni, Franzolini (FenealUil): Fare di più, attenzione Inail e Inl. Casa, Franzolini (FenealUil): Serve piano strutturaleRoma, 4 mag. (Adnkronos(Labitalia) - Il nuovo stanziamento per il piano casa rappresenta indubbiamente un segnale importante perché indica la ... iltempo.it NASCAR CUP SERIES - CHASE ELLIOTT SI PORTA A CASA LA VITTORIA IN TEXAS Chase Elliott vince la Würth 400 al Texas Motor Speedway, undicesima gara di NASCAR Cup Series. La vittoria del primo stage è andata (a sorpresa) a Erik Jones, pilota d - facebook.com facebook Marcus #Thuram come Kobe #Bryant: "Lo Scudetto è tornato a casa" x.com