Un uomo è stato arrestato a Feltre dopo che i carabinieri lo hanno sorpreso nel bagno di un pub mentre cercava di nascondere della cocaina. Durante l’intervento nel locale, i militari hanno trovato l’uomo in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. Successivamente, nella sua abitazione, sono stati eseguiti dei controlli che hanno portato al ritrovamento di ulteriori quantitativi di droga e a materiali collegati all’attività illecita. L’arrestato è stato condotto in carcere per i provvedimenti di competenza.

? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a intercettarlo nel bagno del locale?. Cosa hanno trovato i militari durante la perquisizione nella sua abitazione?. Perché il nervosismo dell'uomo ha rivelato la sua attività di spaccio?. Chi gestiva la rete di distribuzione nel centro di Feltre?.? In Breve Recuperati 22 grammi di cocaina nel cestino del pub di Feltre.. Perquisizione domestica rivela altri 2 grammi e due bilancini elettronici.. Contanti sequestrati indicano attività di spaccio strutturata nel tessuto locale.. Operazione coordinata tra Aliquota Radiomobile e colleghi in borghese.. Lunedì 11 maggio, intorno alle ore 15:30, un uomo è stato arrestato a Feltre dai carabinieri della Compagnia locale dopo aver tentato di nascondere della cocaina nel bagno di un pub del centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feltre, arrestato dopo il tentativo di nascondere cocaina in un pub

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