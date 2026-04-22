Scatola calamitata sotto il sedile per nascondere la cocaina | 45enne arrestato

Durante un controllo serale a Formigine, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni originario del Marocco. Nel corso delle verifiche, è stata trovata una scatola calamitata nascosta sotto il sedile dell'auto, contenente cocaina. L'uomo è stato portato in caserma e successivamente in stato di arresto. L'intervento si è concluso con il trasferimento dell’arrestato presso la locale casa circondariale.

Un normale controllo serale sulle strade di Formigine è culminato con un arresto. Nella serata dello scorso 20 aprile, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino marocchino di 45 anni. L'accusa che pende sul suo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate In auto con 330 grammi di cocaina sotto il sedile: revocata la misura cautelareEra stato arrestato dalla Squadra Mobile di Benevento nel novembre dello scorso anno insieme ad un 61enne, trovati in possesso di 330 grammi di... Cocaina nascosta sotto il sedile dell'auto: conducente in manetteLa Polizia di Stato di Ravenna ha messo a segno un duro colpo al fenomeno illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti Venerdì la Polizia di Stato...