Paolo VI 17enne fermato con cocaina e hashish | arrestato dopo il tentativo di fuga

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Taranto con l’accusa di possesso di cocaina e hashish. Durante l’arresto ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza agli agenti, provocando anche lesioni. L’intervento si è concluso con l’arresto, e il giovane è stato portato in caserma.

Dopo alcuni momenti di tensione i poliziotti sono riusciti comunque a fermarlo e a procedere alla perquisizione personale. Nel borsello che portava con sé sono stati inoltre rinvenuti circa 2.500 euro in contanti, in banconote di vario taglio, di cui il giovane non è riuscito a giustificare il possesso. Al termine degli accertamenti il minorenne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Lecce. . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Paolo VI, 17enne fermato con cocaina e hashish: arrestato dopo il tentativo di fuga Napoli Vasto, fermato con hashish, marijuana, crack e cocaina: 35enne arrestatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Fermato per un controllo, trovato con cocaina, hashish, marijuana e contanti: arrestato 33enneUn italiano di 33 anni è finito in manette dopo essere stato fermato intorno alle 3 del mattino a Pegli da una pattuglia dei carabinieri.