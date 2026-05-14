Il Giro d’Italia si apre con un inizio più vivace del previsto, mantenendo ancora molte incognite sulla classifica generale. Vingegaard si prepara a scattare sul Blockhaus, mentre Pellizzari cerca di capire come rispondere alle sfide in salita. La posizione dei big resta in bilico e tutto può cambiare già nelle prossime tappe, che promettono di essere decisive. La corsa si svolge tra sorprese e incertezze, con alcuni corridori che cercano di trovare il ritmo giusto.

Un inizio di Giro d’Italia più scoppiettante di quello che addirittura ci si aspettava. La classifica è ancora però apertissima in chiave big, ovviamente: domani però può cambiare tutto. Arriva infatti il primo arrivo in salita: tappa durissima quella che parte da Formia ed arriva al Blockhaus. Un’ascesa vera, di quelle che possono creare grandi distacchi. Prima parte non dura sul lungomare pontino. Poi ci si sposta verso l’Abruzzo ed ecco le difficoltà: non ci sarà più un metro di pianura con la salita di Roccaraso (5,9 chilometri al 6.5%) ad anticipare il gran finale con l’arrivo in vetta al Blockhaus (13,6 chilometri all’8.4% e punte al 14%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vingegaard farà il vuoto sul Blockhaus? Pellizzari cerca risposte, rebus Eulalio

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