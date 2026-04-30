Felix Gall il regolarista La top5 al Tour 2025 lo rende tra i principali papabili al podio

Felix Gall, noto come il regolarista, si sta facendo notare nel mondo del ciclismo grazie alla sua posizione nella classifica del Tour 2025, dove si trova tra i primi cinque. La sua costanza nelle prestazioni lo colloca tra i possibili protagonisti del Giro d’Italia 2026, che si svolgerà dal 8 al 31 maggio. Sebbene non sia ancora certo di partecipare, le sue prestazioni attuali stanno alimentando aspettative in vista della corsa italiana.

Non è ancora una certezza, ma la sua continuità potrebbe portarlo lontano, anche molto lontano. Felix Gall si candida ad essere uno dei gradi protagonisti del Giro D’Italia 2026, iconica competizione giunta all’edizione numero 109 ed in scena da venerdì 8 a domenica 31 maggio 2026. Dopotutto, il corridore in forza alla Decathlon CMA CGM l o scorso anno si è non poco distinto nei Grandi Giri, ottenendo una significativa quinta posizione al Tour De France e l’ottava alla Vuelta a España, due risultati che confermano il suo grande feeling nelle tre settimane. Quest’anno il suo calendario sarà diverso. Sì perché l’austriaco prenderà parte alla Corsa Rosa e alla gara spagnola, saltando quindi la Grande Boucle.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Felix Gall, il regolarista. La top5 al Tour 2025 lo rende tra i principali papabili al podio Notizie correlate Dopo il tutto esaurito nel 2025, tra 10 giorni riparte il “G – PALASPORT”. Si aggiunge una nuova data al tour estivoGIORGIA Dopo il tutto esaurito nel 2025 tra 10 giorni riparte il “G – PALASPORT” 9 IMPERDIBILI DATE DI CUI 8 GIÀ SOLD OUT nei principali palasport... Dominik Fischnaller chiude la stagione con un podio ad Altenberg. Festeggia Felix LochFelix Loch si è aggiudicato la tappa di Altenberg (Germania) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino singolo maschile... Contenuti di approfondimento Felix Gall, il regolarista. La top5 al Tour 2025 lo rende tra i principali papabili al podioNon è ancora una certezza, ma la sua continuità potrebbe portarlo lontano, anche molto lontano. Felix Gall si candida ad essere uno dei gradi protagonisti ... oasport.it DIRETTA/ Tour de France 2023: Felix Gall vince la 17^ tappa, Vingegaard re in classifica! (oggi 19 luglio)Diretta Tour de France 2023: Felix Gall ha vinto la 17^ tappa Saint Gervais Mont Blanc-Courchevel davanti a Simon Yates, in classifica Jonas Vingegaard è il dominatore assoluto. DIRETTA TOUR DE FRANCE ... ilsussidiario.net