FC Heidenheim-Mainz 05 sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si disputerà la partita tra FC Heidenheim e Mainz 05. L’FC Heidenheim ha ancora possibilità di raggiungere i playout, mentre il Mainz 05 è già salvo e non ha più obiettivi di classifica. La squadra di Schmidt cerca una vittoria in questa sfida, sperando che anche il Wolfsburg non ottenga risultati favorevoli che possano complicare la situazione per la zona retrocessione. La partita si preannuncia decisiva per le sorti di entrambe le formazioni.

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