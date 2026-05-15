FC Heidenheim-Mainz 05 sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si disputerà la partita tra FC Heidenheim e Mainz 05. L’FC Heidenheim ha ancora possibilità di raggiungere i playout, mentre il Mainz 05 è già salvo e non ha più obiettivi di classifica. La squadra di Schmidt cerca una vittoria in questa sfida, sperando che anche il Wolfsburg non ottenga risultati favorevoli che possano complicare la situazione per la zona retrocessione. La partita si preannuncia decisiva per le sorti di entrambe le formazioni.
L’FC Heidenheim adesso ci crede davvero, e la squadra di Schmidt deve vincere quest’oggi contro un Mainz 05 già salvo e sperare che il Wolfsburg non faccia altrettanto per acciuffare i playout in extremis. Un cammino da alta classifica quello dei rossoblu che sono andati pure a vincere in maniera autoritaria a Colonia nell’ultimo turno. La differenza reti (-29) li. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
MAINZ vs HEIDENHEIM 2-1 | 2026 Bundesliga | Match Highlights
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