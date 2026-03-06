FC Heidenheim-Hoffenheim sabato 07 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 marzo 2026 alle 15:30 si sfidano FC Heidenheim e Hoffenheim in una partita di campionato. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, con una differenza di 32 punti in classifica che evidenzia le posizioni molto diverse in graduatoria. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono stati diffusi dagli esperti.

Reduci entrambe da una sconfitta FC Heidenheim e Hoffenheim si affrontano quest'oggi divise in classifica da ben 32 punti con obiettivi e stati d'animo di fatto opposti. La squadra di Schmidt ha perso un sanguinoso scontro diretto contro il Werder Brema, vedendo la quota salvezza allontanarsi sempre più. Sono 8 i punti da recuperare adesso per i rossoblu e pare complicato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - FC Heidenheim-Hoffenheim (sabato 07 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici