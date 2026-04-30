Bayern Monaco-FC Heidenheim sabato 02 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 2 maggio 2026 alle 15:30 si terrà la partita tra Bayern Monaco e FC Heidenheim. La squadra di casa, già campione di Germania, cerca di riscattare la sconfitta subita a Parigi in Champions League. L’avversario, in posizione di coda in classifica, arriva all’incontro senza vittorie nelle ultime partite. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, mentre i pronostici sono oggetto di analisi tra gli appassionati.

Chiamato a rimontare la sconfitta di Parigi in Champions tra pochi giorni il Bayern Monaco già campione di Germania affronta in casa il fanalino di coda FC Heidenheim. I bavaresi hanno pagato a caro prezzo le ingenuità difensive e la scelta di giocare con la difesa alta contro una squadra di abili velocisti come Kvaratskhelia, Dembelé e compagni,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-FC Heidenheim (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate FC Heidenheim-Amburgo (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza valevole per il ventunesimo turno di Bundesliga quella che vede l’FC Heidenheim opposto all’Amburgo di Polzin. FC Heidenheim-Hoffenheim (sabato 07 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiReduci entrambe da una sconfitta FC Heidenheim e Hoffenheim si affrontano quest’oggi divise in classifica da ben 32 punti con obiettivi e stati... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Heidenheim news: le ultime notizie su Heidenheim; Bayern Monaco, la macchina perfetta all’esame Psg; Mainz - Bayern Monaco in Diretta Streaming | DAZN IT; Moviola PSG-Bayern Monaco: C'era il contatto tra Pacho e Luis Diaz? Giusto il rigore per il mani di Davies?. Heidenheim-Bayern Monaco, probabili formazioni: Kane trascina i bavaresi alla Voith-ArenaAdrian Beck, centrocampista di 28 anni, gioca un ruolo cruciale nel cuore del gioco di Heidenheim. Finora ha collezionato 524 minuti in 12 presenze, con una continuità più marcata nelle fasi centrali ... it.blastingnews.com Riecco Luis Diaz, baby Karl confermato: Heidenheim-Bayern Monaco, le formazioni ufficialiSono state diramate le formazioni ufficiali di Heidenheim-Bayern Monaco, gara valida per la 15esima giornata di Bundesliga. I bavaresi sono ancora imbattuti in campionato e intendono allungare ... tuttomercatoweb.com #Kim continua ad essere un obiettivo di calciomercato della #Juventus per la prossima estate Gianluca Di Marzio ha confermato che i bianconeri non hanno abbandonato la pista che porta al coreano e molto dipenderà dal Bayern Monaco La notizia co - facebook.com facebook Psg-Bayern Monaco, Luis Enrique: "Mai vista una partita con questo ritmo" #SkySport #SkyUCL x.com