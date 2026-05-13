Nella Ligue 1, si prospetta uno scontro importante tra Quentin Merlin e Hamed Junior Traoré, protagonisti di una delle sfide creazione rosa di EA Sports. La partita potrebbe determinare chi tra i due si aggiudicherà i punti bonus di +2. La sfida è considerata decisiva per la corsa europea e per le sorti dei rispettivi club. Le due squadre coinvolte si preparano a un confronto che potrebbe influenzare gli sviluppi della stagione.

Un duello cruciale per l’Europa e per il tuo club. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Quentin Merlin e Hamed Junior Traoré. Con un potenziamento di +2 OVR in palio per la vittoria, queste carte possono trasformarsi in elementi d’élite della Ligue 1. Ecco chi sbloccare prima del fischio d’inizio. Il sistema Showdown mette di fronte il talento difensivo del Marsiglia e l’estro offensivo dell’Auxerre. Entrambe le carte partono da un solido 90 OVR, ma solo una potrà ambire alla perfezione tecnica del 92. Hai solo 4 giorni per decidere su quale cavallo puntare. Quentin Merlin (90): Il Muro della Fascia Sinistra. Il terzino francese è la scelta ideale per chi cerca equilibrio e supporto alla manovra: Specialista dei Ruoli: Merlin vanta una lista di Plus++ incredibile.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN LIGUE 1: MERLIN VS TRAORÈ, CHI SI PRENDERÀ IL +2?

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