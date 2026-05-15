Stasera, 15 maggio, EA Sports ha avviato ufficialmente la prima fase di un nuovo percorso evolutivo dedicato alla modalità carriera nel suo videogioco. Il progetto, intitolato “Percorso Carriera TOTS”, rappresenta un passo significativo nel rinnovamento del titolo, con un approccio a tappe che mira a migliorare l’esperienza di gioco. La notizia è stata comunicata tramite un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla struttura o sui contenuti specifici delle nuove funzionalità.

EA Sports ha rotto gli indugi e ha lanciato stasera, 15 maggio, la prima fase di un percorso evolutivo importante. Si chiama “Percorso Carriera TOTS” e permetterà a un singolo giocatore di scalare le gerarchie fino a diventare un fuoriclasse da 93 OVR. Ecco come funziona il primo step e perché la scelta del giocatore è cruciale. La novità di questo sistema è la progressione programmata. Non è una singola sfida, ma un viaggio in tre atti che trasformerà un attaccante (fino a un massimo di 89 OVR ) in una stella assoluta. Se hai un “pupillo” nel club che è rimasto indietro rispetto ai TOTS attuali, questo è il momento di riportarlo in auge. Tabella di Marcia: La scalata verso il 93. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, PROGETTO “PERCORSO CARRIERA TOTS”: GUIDA ALLA NUOVA EVO A TAPPE

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