FC 26 IL RAUMDEUTER È QUI | GUIDA ALLA SBC THOMAS MÜLLER TOTS HONORABLE MENTION

EA Sports ha annunciato l’introduzione di una versione speciale del calciatore del Bayern Monaco, con una valutazione di 92 complessiva e una menzione d’onore TOTS. Questa versione, denominata “Raumdeuter”, si distingue per le sue elevate statistiche e per la versatilità in campo. La disponibilità di questa carta speciale permette ai giocatori di sbloccare Thomas Müller e di inserirlo nelle proprie formazioni.

EA Sports celebra l’icona del Bayern Monaco con una versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Statistiche folli e una versatilità tattica senza precedenti: ecco come sbloccare Thomas Müller e se vale la pena investire le vostre alte valutazioni. Mentre i riflettori sono puntati sui TOTS principali, una leggenda silenziosa si prende la scena. Thomas Müller riceve una carta speciale che è un vero inno all’intelligenza calcistica. Con un 92 OVR che nasconde valori da top player assoluto, questa SBC è destinata a diventare un “must-have” per chiunque giochi con una ibrida Bundesliga o necessiti di un jolly offensivo. La Carta: Un’analisi delle Statistiche.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL “RAUMDEUTER” È QUI: GUIDA ALLA SBC THOMAS MÜLLER TOTS HONORABLE MENTION Notizie correlate FC 26 TOTS Serie A: Lautaro e Modri? guidano l’XI titolare! La guida completa alla squadra della stagioneIl Team of the Season riconosce la costanza e il talento dei giocatori che si sono distinti per l’intero arco del campionato. FC 26 SBC Incontri Principali: Guida e Requisiti Settimanali (26 febbraio 2026)Questa settimana EA Sports ci porta sui campi più caldi d’Europa, dal leggendario Old Firm di Glasgow fino al big match di Londra tra Arsenal e...