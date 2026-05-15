EA Sports ha annunciato il lancio della Sfida Creazione Rosa dedicata a Julián Alvarez, che compare nella versione TOTS con le Menzioni d’Onore. Il calciatore, considerato un elemento chiave per le formazioni, si aggiunge alle recenti novità nel mondo del videogioco dedicato al calcio. La sua presenza rappresenta un aggiornamento ufficiale nel catalogo di contenuti disponibili per i giocatori, che potranno cimentarsi con questa sfida. La versione TOTS di Alvarez si distingue per le caratteristiche tecniche attribuite nel gioco.

Un fuoriclasse totale per il tuo attacco. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Julián Alvarez in versione Menzioni d’Onore TOTS. Con una valutazione mostruosa di 94 OVR e le ambite 5 stelle mosse abilità, l’attaccante dell’Atlético Madrid si candida a diventare il nuovo incubo delle difese avversarie. Ecco l’analisi completa. Il “Colchonero” riceve una delle carte più complete viste finora in FC 26. Julián Alvarez (94 OVR) non è solo un finalizzatore implacabile, ma un attaccante moderno capace di creare gioco, saltare l’uomo e dominare fisicamente. Con un set di statistiche che rasenta la perfezione in ogni settore chiave, questa SBC rappresenta il salto di qualità definitivo per ogni rosa basata sulla LALIGA. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, L’ARACNIDE COLPISCE ANCORA: ARRIVA JULIÁN ALVAREZ TOTS MO

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