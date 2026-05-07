FC 26 VELOCITÀ E CLASSE | ARRIVA YANNICK CARRASCO TOTS MO

EA Sports ha annunciato l’uscita di una nuova sfida incentrata su Yannick Carrasco, che arriva con il suo upgrade TOTS da 92 di valutazione. La sfida si basa sulla velocità e sulla classe del giocatore, rappresentando un’occasione per i fan di mettere alla prova le proprie abilità con il calciatore belga. La versione TOTS di Carrasco è ora disponibile per i giocatori che vogliono creare squadre più competitive.

Un fulmine sulla fascia con la tecnica dei campioni. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata a Yannick Carrasco in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Con una combinazione letale di 5 stelle abilità e una rapidità fuori dal comune, l’esterno belga si candida a diventare l’incubo di ogni terzino. Ecco come sbloccarlo. Il rilascio dei TOTS Menzioni d’Onore continua a regalare carte dal valore tecnico altissimo, e Yannick Carrasco non fa eccezione. La sua versione da 92 OVR celebra una stagione di altissimo livello, offrendo ai giocatori di Ultimate Team un’ala pura, capace di spaccare le partite grazie al dribbling e a una finalizzazione degna di un attaccante aggiunto.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, VELOCITÀ E CLASSE: ARRIVA YANNICK CARRASCO TOTS MO Notizie correlate Leggi anche: FC 26, VELOCITÀ E REGIA: ARRIVA GÉRALDINE REUTELER TOTS MO FC 26, IL MURO DEL DORTMUND: ARRIVA SERHOU GUIRASSY TOTS MOLa stagione straordinaria di Serhou Guirassy con la maglia del Borussia Dortmund riceve il giusto riconoscimento. Panoramica sull’argomento Si parla di: FC 26, L’ULTIMO BALLO DI EL FIDEO: DI MARÍA TOTS MO È PURO SPETTACOLO. FC 26, DOMINIO DEL TERZINO: L’EVOLUZIONE CHE CREA DIFENSORI IBRIDI (fullback takeover)Velocità sulla fascia, potenza al centro. Arriva su Ultimate Team Dominio del terzino, una nuova Evoluzione progettata per trasformare i terzini destri in ... imiglioridififa.com FC 26, TORNANTE FULMINEO: ECCO COME CREARE IL TERZINO TOTALE! (Lightning Wingback)Velocità estrema, cross millimetrici e una fase difensiva d'acciaio. La nuova Evoluzione Tornante fulmineo arriva su Ultimate Team per rivoluzionare il ... imiglioridififa.com