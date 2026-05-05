FC 26 VELOCITÀ E REGIA | ARRIVA GÉRALDINE REUTELER TOTS MO

EA Sports ha annunciato l’uscita di una nuova sfida dedicata a Géraldine Reuteler, inserendo il suo nome tra le Menzioni d’Onore TOTS con un punteggio di 92 di overall. La sfida si concentra sulla velocità e sulla capacità di regia, mettendo in mostra le qualità della calciatrice. La versione TOTS rappresenta un riconoscimento particolare per le prestazioni eccellenti durante la stagione.

Un mix letale di rapidità e visione di gioco. EA Sports ha rilasciato la sfida dedicata a Géraldine Reuteler in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Una carta estremamente duttile capace di ricoprire ogni ruolo dalla trequarti in su. Ecco i dettagli per sbloccarla. Il rilascio dei TOTS Menzioni d’Onore continua a regalare profili interessanti per chi cerca soluzioni ibride e dinamiche. Géraldine Reuteler riceve una versione speciale da 92 OVR che la proietta tra le centrocampiste offensive più complete della Frauen-Bundesliga. Grazie a statistiche fisiche e tecniche di alto profilo, questa carta è progettata per chi ama un calcio fluido e basato sugli inserimenti.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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