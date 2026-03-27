EA Sports ha reso disponibile un nuovo obiettivo nel gioco, che permette di ottenere un giocatore danese con un punteggio complessivo di 88, appartenente alla promo UEFA Champions League Road to the Final. La carta può aumentare di valore grazie a determinati obiettivi, offrendo ai giocatori l’opportunità di sbloccare un elemento raro e di accumulare pacchetti con valori superiori agli 85.

EA Sports continua a regalare contenuti di alto livello attraverso gli Obiettivi. Morten Hjulmand entra nella promo UEFA Champions League Road to the Final con una carta da 88 OVR che può crescere ulteriormente. La buona notizia? È completamente gratuita e i requisiti sono alla portata di tutti. Analisi della Carta: Equilibrio e Sostanza. OVR: 88 (CDC CC).. SkillPiede: 4 4. Un upgrade fondamentale per un mediano, che lo rende fluido nella gestione del pallone.. Statistiche Core: Difesa 88, Fisico 88, Passaggio 86.. Il punto di forza: È il classico “metronomo” difensivo. Con 84 di velocità e 84 di dribbling, non è solo un recupera-palloni, ma anche un ottimo elemento per far ripartire l’azione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Hjulmand RTTF 88 Gratis: come sbloccare il muro danese e accumulare pacchetti 85+!

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Tutto quello che riguarda Hjulmand RTTF

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