Favolando | Teatro e Letture per Bambini

È iniziata una rassegna estiva dedicata ai bambini, intitolata “Favolando. Favole a merenda, teatro a colazione”. L’evento si svolge in modo gratuito e combina rappresentazioni teatrali tratte dalla letteratura per l’infanzia con letture animate. Le attività sono rivolte ai più piccoli e si svolgono in diverse location della città, coinvolgendo famiglie e bambini in un’offerta culturale accessibile e pensata appositamente per loro. La programmazione prevede spettacoli e letture distribuiti nel corso della stagione estiva.

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Cosa: “Favolando. Favole a merenda, teatro a colazione”, una rassegna estiva gratuita che unisce spettacoli teatrali tratti dalla letteratura per l’infanzia a letture animate. Dove e Quando: A Roma, presso Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62, quartiere Tor Pignattara), dal 23 maggio al 28 giugno. Perché: Per offrire a bambini e famiglie un luogo familiare dove incontrarsi, riflettere e decifrare il presente attraverso la potente magia della narrazione e dell’immaginazione. Il tessuto culturale romano si arricchisce di una nuova, preziosa iniziativa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, confermando l’importanza del teatro come strumento di crescita e di coesione sociale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Favolando: Teatro e Letture per Bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ’Piccoli mondi’ per i bambini con merenda e lettureIl nuovo appuntamento della rassegna “Piccoli Mondi in Biblioteca” si terrà domani alla biblioteca F. Leggi anche: Mandello: laboratori e letture per bambini dai 0 ai 3 anni Teatro, suoni e immagini Letture per i bimbiLetture animate di libri per bambini da parte di attori di teatro, affiancati da suoni e immagini. Quattro appuntamenti con la rassegna ’Storie a cielo aperto’: mercoledì alle 17.30 nei giardini di ... ilgiorno.it Favolando, sulle ali della fantasiaIn viaggio con la fantasia grazie a Favolando, un laboratorio di letture animate di storie, durante il quale i bambini hanno la possibilità di entrare in diretta contatto con le emozioni, i ... corrieredelveneto.corriere.it