’Piccoli mondi’ per i bambini con merenda e letture

Domani si terrà un nuovo evento della rassegna “Piccoli Mondi in Biblioteca” presso la biblioteca F. L'iniziativa prevede attività dedicate ai bambini, che potranno partecipare a letture e ricevere una merenda. La partecipazione è rivolta ai più giovani e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. L’evento rappresenta un’occasione per coinvolgere i bambini in attività culturali e di socializzazione.

Il nuovo appuntamento della rassegna “Piccoli Mondi in Biblioteca” si terrà domani alla biblioteca F.lli Carnacini di Roncofreddo, con un pomeriggio interamente dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. L’evento unisce lettura, laboratorio creativo e momenti di socialità, offrendo anche agli adulti uno spazio di relax e convivialità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei libri attraverso esperienze di ascolto, partecipazione e condivisione; l’ingresso è libero. Protagonista dell’incontro sarà il libro La Piadina della nonna di Fabiola Crudeli, pubblicato da Il Ponte Vecchio e illustrato da Alessandra Placucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Piccoli mondi’ per i bambini con merenda e letture Articoli correlati Leggi anche: Un pomeriggio di arte e letture per i più piccoli: ospite della rassegna "Piccoli mondi" l'autrice Fabiola Crudeli Dieci eventi di ’Piccoli mondi’. Si parte venerdì con PapettiTorna a Roncofreddo "Piccoli Mondi", la rassegna culturale promossa dal Comune in collaborazione con la biblioteca Carnacini e la cooperativa Koinè. Best Moments! Easter with My Little Pony: Tell Your Tale