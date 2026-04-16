Mandello | laboratori e letture per bambini dai 0 ai 3 anni

Sabato 18 aprile, nell’ambito dell’VIII Edizione del Festival della Letteratura, si svolgerà un evento dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni presso l’asilo nido Riccardo Zelioli, situato in via Statale a Mandello del Lario. L’appuntamento, intitolato “Gocce di Storie per piccoli bimbi”, si terrà dalle 10.30 alle 12 e prevede laboratori e letture pensati per i più piccoli.

Sabato 18 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12 si terrà l’iniziativa “Gocce di Storie per piccoli bimbi”, nell’ambito dell’VIII Edizione del Festival della Letteratura, all’Asilo nido Riccardo Zelioli (Fondazione Carcano) in Via Statale 7, Mandello del Lario.Durante l’evento verranno proposte.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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