Lupi morti in Abruzzo e ipotesi avvelenamento Legambiente | Fatto grave e inaudito frutto del clima di odio verso la fauna selvatica

Da chietitoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo sono stati trovati cinque esemplari di lupo morti, con sospetti di avvelenamento. Legambiente ha commentato l’accaduto definendolo un fatto grave e inaudito, attribuendo il fenomeno al clima di ostilità nei confronti della fauna selvatica. La discussione si concentra anche sulle leggi adottate dal governo, sulle richieste delle regioni e sulla riduzione dello stato di protezione a livello europeo, tutte cause ritenute coinvolte nella vicenda.

“Il ritrovamento di cinque lupi morti è un fatto grave e inaudito, frutto del clima di odio verso la fauna selvatica, delle leggi adottate dal governo, delle richieste delle regioni e delle scelte di ridurre lo stato di protezione a livello europeo” non ha dubbi Legambiente su quanto rinvenuto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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