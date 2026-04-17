Lupi morti in Abruzzo e ipotesi avvelenamento Legambiente | Fatto grave e inaudito frutto del clima di odio verso la fauna selvatica

In Abruzzo sono stati trovati cinque esemplari di lupo morti, con sospetti di avvelenamento. Legambiente ha commentato l’accaduto definendolo un fatto grave e inaudito, attribuendo il fenomeno al clima di ostilità nei confronti della fauna selvatica. La discussione si concentra anche sulle leggi adottate dal governo, sulle richieste delle regioni e sulla riduzione dello stato di protezione a livello europeo, tutte cause ritenute coinvolte nella vicenda.

“Il ritrovamento di cinque lupi morti è un fatto grave e inaudito, frutto del clima di odio verso la fauna selvatica, delle leggi adottate dal governo, delle richieste delle regioni e delle scelte di ridurre lo stato di protezione a livello europeo” non ha dubbi Legambiente su quanto rinvenuto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Cinque lupi trovarti morti nel parco nazionale d’Abruzzo: si sospetta l'avvelenamentoSono stati trovati cinque lupi morti da una pattuglia guardiaparco in servizio nel comune di Alfedena (località San Francesco) nell’area continua del... Autonomia da Fiumicino: “Dopo daini e cinghiali, ora i lupi: Fregene ‘invasa’ dalla fauna selvatica”“L’ordinanza di chiusura non basta: ora si deve correre ai ripari per limitare gli esodi dall’habitat naturale di questi animali selvatici”... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenati; 10 lupi uccisi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Cinque lupi trovarti morti nel parco nazionale d’Abruzzo: si sospetta l'avvelenamento; ABRUZZO: 10 LUPI MORTI IN POCHI GIORNI, FORSE AVVELENATI. Cinque lupi trovati morti in Abruzzo: Individuati resti che potrebbero far ipotizzare la presenza di esche avvelenate. L'appello del Parco: Chi ha informazioni è invitato a ...Cinque lupi trovati morti ad Alfedana (provincia dell'Aquila n.d.r.), l'ipotesi è quella dell'avvelenamento. Così informa il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise attraverso un dettagliato comun ... ildolomiti.it 10 lupi uccisi (forse col veleno) nel Parco d’Abruzzo: è uno dei peggiori crimini contro la natura degli ultimi anniNel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, uno dei luoghi simbolo della biodiversità italiana dieci lupi morti in pochi giorni. greenme.it Cinque lupi trovati morti in Abruzzo: "Individuati resti che potrebbero far ipotizzare la presenza di esche avvelenate". L'appello del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: "Chi ha informazioni è invitato a collaborare con le autorità" Il fatto si aggiunge a un facebook Pnalm: trovati 10 lupi morti, l’ombra dell’avvelenamento x.com