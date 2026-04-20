Lndc Animal Protection sporge denuncia per i lupi morti | Clima di odio verso la fauna selvatica chi sa parli

Lndc Animal Protection ha presentato una denuncia riguardo alla morte di alcuni lupi, evidenziando un clima di ostilità nei confronti della fauna selvatica. Recentemente si sono verificati diversi episodi di gravità eccezionale che coinvolgono uno degli animali simbolo della biodiversità italiana, il lupo. La denuncia si basa su fatti che sollevano preoccupazioni sulla tutela di questa specie e sul rispetto delle normative vigenti.

Una ravvicinata serie di episodi di eccezionale gravità colpisce uno dei simboli della biodiversità italiana, il lupo. Lndc Animal Protection ha sporto denuncia contro ignoti e auspica che vengano svolte indagini rapide e approfondite, denunciando le responsabilità di una certa politica che.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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