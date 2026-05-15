Fatica a parlare durante il controllo poi tira fuori dalla bocca involucri di cocaina
Durante un controllo di routine a Rapallo, un uomo di 33 anni di origini tunisine ha avuto difficoltà a rispondere alle domande degli agenti. Successivamente, ha estratto dalla bocca alcuni involucri di cocaina. La polizia ha proceduto con l’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sul posto sono stati sequestrati vari involucri di droga e altri materiali utilizzati per il confezionamento.
La polizia ha arrestato a Rapallo un 33enne di origini tunisine per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Intorno alle 2 di venerdì 15 maggio 2026, in corso Mameli, la volante del locale commissariato ha fermato il giovane per un controllo. Durante l'identificazione gli agenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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