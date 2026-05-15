Fatica a parlare durante il controllo poi tira fuori dalla bocca involucri di cocaina

Durante un controllo di routine a Rapallo, un uomo di 33 anni di origini tunisine ha avuto difficoltà a rispondere alle domande degli agenti. Successivamente, ha estratto dalla bocca alcuni involucri di cocaina. La polizia ha proceduto con l’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sul posto sono stati sequestrati vari involucri di droga e altri materiali utilizzati per il confezionamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui