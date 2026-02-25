Durante un controllo sorpreso con cocaina e hashish | fermato e poi rimesso in libertà

La perquisizione nel pomeriggio di lunedì scorso a Uggiano la Chiesa, nei confronti di un 36enne. I carabinieri hanno sequestrato un totale di 14 grammi di sostanza e materiale per il confezionamento delle dosi UGGIANO LA CHIESA – Beccato con la droga, finisce in manette e viene poi rilasciato. È accaduto nel pomeriggio di lunedì a Uggiano la Chiesa, dove i carabinieri di Poggiardo e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, hanno fermato in flagranza di reato Fabrizio Paiano, 36enne originario di Tricase e noto alle forze dell’ordine. Durante un primo controllo, esteso poi anche al suo domicilio, i militari hanno rinvenuto 14 grammi di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana. Accanto alla sostanza, finita sotto sequestro, anche materiale per confezionare le dosi, presumibilmente da vendere. Al termine degli accertamenti, per il 36enne è stato disposto l’arresto e, su indicazione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, poi rimesso in libertà. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Sorpreso in auto con 68 grammi di hashish: arrestato e rimesso in libertàNella mattinata di ieri, i Carabinieri di Peccioli hanno arrestato un 19enne trovato in possesso di 68 grammi di hashish, sospettato di attività di spaccio.

Fermato per un controllo, trovato con cocaina, hashish, marijuana e contanti: arrestato 33enneUn uomo di 33 anni è stato arrestato alle prime ore del mattino a Pegli, dopo essere stato fermato durante un controllo di routine.

Temi più discussi: Sorpreso senza biglietto, aggredisce i poliziotti durante il controllo: arresto alla stazione; Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Anziano sorpreso dai carabinieri mentre fa i suoi bisogni per strada, li insulta e li aggredisce; Pianengo, insulta e minaccia i Carabinieri al posto di blocco: denunciato.

Durante un controllo sorpreso con cocaina e hashish: fermato e poi rimesso in libertàLa perquisizione nel pomeriggio di lunedì scorso a Uggiano la Chiesa, nei confronti di un 36enne. I carabinieri hanno sequestrato un totale di 14 grammi di sostanza e materiale per il confezionamento ... lecceprima.it

Sampierdarena, sorpreso con oggetti atti a offendere nello zaino: denunciatoFermato alle 2.30 dagli agenti durante un servizio di pattugliamento, un giovane italiano con precedenti per reati contro il patrimonio è stato trovato con ... ilsecoloxix.it

#Discarica abusiva a #Sassari Durante un controllo ambientale, i #Carabinieri hanno trovato oltre una tonnellata di cavi di #rame e materiali ferrosi per un valore di 200.000 euro. Tre persone denunciate - facebook.com facebook

Gli trovano oggetti per lo scasso durante un controllo: arrestato dalla polizia x.com