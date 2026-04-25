Minorenne in giro con 150 grammi di cocaina arrestato dalla stradale durante un controllo di routine

Durante un normale controllo sulla strada, gli agenti della polizia stradale hanno fermato un giovane che aveva con sé 150 grammi di cocaina. La sostanza è stata subito sequestrata e il minorenne è stato arrestato sul posto. L’operazione è stata condotta dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento “Sicilia Orientale”. La sostanza stupefacente sequestrata sarà sottoposta ad analisi per confermarne la composizione.

La polizia ha arrestato un minorenne trovato in possesso di 150 grammi di cocaina che è stata sequestrata dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale “Sicilia Orientale”.L’intervento dei poliziotti è avvenuto nel corso di una serie di controlli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fugge durante un controllo, inseguimento dei carabinieri: arrestato con 35 grammi di cocaina Durante il controllo stradale spuntano 8 grammi di cocaina: denunciati tre uominiÈ di quattro denunce il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Meldola, con l’impiego dei militari di Forlimpopoli e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Allunga le mani su una minorenne e finisce a processo per violenza sessuale. In aula patteggia: 1 anni e 4 mesi al molestatore; Bongiorni ucciso a Massa, gli amici del pugile 17enne: Frequentava compagnie non belle; Pedalò affonda nel lago di Pusiano, paura per un minorenne in acqua: salvato con una canoa dai vigili del fuoco; Minorenne morta d'overdose a Innsbruck, aveva 14 anni. In giro con coltelli, mazze e catene: più che raddoppiati i minori denunciatiColtelli, tirapugni, mazze, catene e anche storditori elettrici. Sono sempre di più i ragazzi che vanno in giro con quelle che vengono etichettate come armi improprie. Un fenomeno in ascesa in ... ansa.it Raddoppiati i minori in giro coi coltelli. I presidi: Sì ai metal detector a scuolaColtelli, tirapugni, mazze, catene e anche storditori elettrici. Sono sempre di più i ragazzi che vanno in giro con quelle che vengono etichettate come armi improprie. Un fenomeno in crescita in ... ilgiornale.it #Cronaca Tentata rapina in complicità con un minorenne, arrestato 19enne - facebook.com facebook Il minorenne fermato insieme ad altri due ragazzi è di origini egiziane, avrebbe sferrato lui il colpo mortale x.com