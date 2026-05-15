Cannes 79 Pawel Pawlikowski porta sullo schermo il grande scrittore e una nazione divisa dalla storia. Nel cast Sandra Hüller e Hanns Zischler, icona della nuova onda tedesca Cannes 79 Pawel Pawlikowski porta sullo schermo il grande scrittore e una nazione divisa dalla storia. Nel cast Sandra Hüller e Hanns Zischler, icona della nuova onda tedesca Fatherland, la terra del padre, il nuovo film di Pawel Pawlikowski il regista polacco di Ida e Cold War, ha il bianco e nero in formato quadrato dei precedenti e torna al passato dell’Europa. Qui agli anni del dopoguerra nella Germania divisa fra ovest americano e est sovietico, che ha seppellito il nazismo di un colpo sotto le macerie delle città distrutte dalle bombe alleate senza affrontarlo veramente, o nella corsa alla ricostruzione dettata da una geopolitica di influenze e spartizioni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Fatherland», la Germania sconfitta di Thomas Mann

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

MARIO E IL MAGO di Thomas Mann: recensioneMario e il Mago è uno dei racconti più celebri dello scrittore tedesco Thomas Mann, ripubblicato da Mondadori con la traduzione curata da Elisabeth...

Al “Dalla” di Manfredonia il 1° aprile arriva “Mephisto”, rilettura di Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann che racconta la Germania nazista e l’asservimento al potereAl “Dalla” di Manfredonia il 1° aprile arriva “Mephisto”, rilettura di Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann che racconta la Germania nazista e...

Fatherland, il ritorno di Thomas Mann nella Germania 1949È un ritorno in patria in bianco e nero e molto cupo quello dello scrittore tedesco Thomas Mann (Hanns Zischler) e di sua figlia Erika (Sandra Hüller) in 'Fatherland', film in concorso oggi a Cannes d ... ansa.it

Fatherland, in viaggio fra i fantasmi del Novecento: la recensione del film di Pawel Pawlikowski in concorso a CannesFatherland la recensione del film di Pawel Pawlikowski con Sandra Hüller presentato in concorso al Festival di Cannes 2026 ... comingsoon.it