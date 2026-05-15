da Cannes La guerra è finita - siamo nel 1949 - e Thomas Mann, laureato con il Nobel vent'anni prima, torna in Germania da dove è fuggito dopo l'avvento del nazismo. Lo fa in compagnia della figlia Erika, donna poliedrica capace di essere al contempo attrice, scrittrice e pilota di rally. È una nazione divisa e sofferente e padre e figlia attraversano uno stato in rovina confrontandosi su temi validi ieri come oggi che nuovi venti di guerra spirano violenti. Il dialogo tocca temi sensibili e delicati. Identità. Colpe. Amore. Famiglia. Il polacco Pawel Pawlikowski (nella foto) prende per mano Cannes e, dopo un esordio sottovoce, lo porta nel... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Fatherland" e "The Match". Cannes riaccende il Novecento

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