Il teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia ospiterà il 1° aprile la rappresentazione di “Mephisto”, una rilettura diretta da Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann. Il testo narrava gli eventi della Germania nazista e il rapporto tra il potere e l’individuo. La rappresentazione fa parte di una serie di spettacoli dedicati alla prosa contemporanea che si svolgono nel teatro locale.

Al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia continua l’appuntamento con la grande prosa contemporanea. La stagione “respIRA”, ideata e organizzata dal Comune, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, propone mercoledì 1° aprile 2026, alle ore 21.00, “Mephisto. Romanzo di una carriera” per la regia di Andrea Baracco. Ambientato nella Germania che scivola verso la Seconda guerra mondiale, “Mephisto” non è solo un dramma sul compromesso morale, ma è una riflessione potente su quanto l’ambizione personale possa intrecciarsi, spesso tragicamente, con le derive del potere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Al “Dalla” di Manfredonia il 1° aprile arriva “Mephisto”, rilettura di Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann che racconta la Germania nazista e l’asservimento al potere

Articoli correlati

Leggi anche: Baracco: "Mephisto, una discesa interiore. Un romanzo dall’attualità universale"

Leggi anche: 'Mephisto, romanzo di una carriera' al Teatro al Parco

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andrea Baracco del

DAVIDE ENIA Manfredonia: al ‘Dalla’ arriva Davide Enia con ‘Autoritratto’Enia costruisce un racconto intenso che parte dalla Palermo degli anni Ottanta fino alle stragi del 1992, offrendo uno sguardo personale ... statoquotidiano.it

DAVIDE ENIA Davide Enia porta al ‘Dalla’ di Manfredonia il pluripremiato ‘Autoritratto’Lo spettacolo parte dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle stragi del ’92 a Palermo, raccontate attraverso gli occhi di un bambino ... statoquotidiano.it